Ankara'da koronavirüs önlemleri kapsamında mesai saatlerinde yeni düzenlemeye gidildi
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Ankara'da koronavirüs önlemleri kapsamında mesai saatlerinde yeni düzenlemeye gidildi

09.11.2020 18:24 | Son Güncelleme: 09.11.2020 18:35
Ankara'da koronavirüs önlemleri kapsamında mesai saatlerinde yeni düzenlemeye gidildi

Ankara Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için 16 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere mesai saatlerinin 07:00- 16:00 olarak düzenlenmesine karar verildiğini açıkladı.

Ankara'da koronavirüs salgın önlemleri kapsamında mesai saatlerinde yeni düzenlemeye gidildi.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu açıklamasında "Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için 16.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Mesai saatlerinin 07:00- 16:00 olarak düzenlenmesine, vardiya saatlerinin de buna göre düzenlenmesine karar verildi" ifadesi kullanıldı.

HAMİLE VE KRONİK HASTALARIN İDARİ İZİNLİ SAYILMASINA KARAR VERİLMİŞTİ

Ankara'da daha önce sağlık ve güvenlik personeli hariç, 30.08.2020 tarihinden itibaren hamile ve kronik hastalığı olanların idari izinli sayılması ve 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personelin ikinci bir emre kadar evden çalışmaları uygun görülmüştü.

KAMU KURUMLARININ MESAİ SAATLERİNDE DE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTI

Ayrıca 11.09.2020 tarihinde ilde kamu kurumlarının çalışma saatlerinde değişikliklere gidilmiş olup kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde belirlenmişti.

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