Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
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Mansur Yavaş, Türkiye, Ankara, Sağlık, Güncel

Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak

Türkiye'de de 18 kişide görülen koronavirüs salgını nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kalabalık oluşmasını engellemek için cenazesi olanların vakit namazlarını beklemeden cenazelerinin defnedileceğini açıkladı.

16.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:18
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için isteyenlerin cenazelerin vakit namazları beklenmeden defnedileceğini söyledi.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs, 6 bin 500'den fazla insanın ölümüne neden olurken 200 bine yakın insana da bulaştı.

"İSTEYENLERİN CENAZESİ HEMEN DEFNEDİLECEK"

Türkiye'de de 18 kişide görülen koronavirüs nedeniyle kurumlar her geçen gün önlemlerini artırıyor. Ankara'da da Büyükşehir Belediyesi, kalabalık ortamlarda bulunulmaması için cenazelerin hemen defnedilebileceğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, aldıkları kararla ilgili şunları yazdı "Vatandaşlarımızın sağlığını koruma kapsamında; kalabalık oluşmasını engellemek amacıyla cenazesi olan vatandaşlarımızın istekleri dahilinde, cenazeleri vakit namazı beklenmeksizin kıldırılarak defnedilecektir. Bu süreçte tüm vatandaşlarımızı toplum sağlığı için gerekli tedbirleri almaya, kalabalık yerlerde bulunmamaya davet ediyorum."

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NE OLMUŞTU?

Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından ilkokul, ortaokul ve liseler bugünden itibaren tatile girdi. Üniversiteler 3 hafta tatil edilirken maçlar ise seyircisiz oynanacak. Eğlence mekanları bugünden itibaren kapatıldı, camilerde ise cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ara verildi.

Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak

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Başkent Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak

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Haber Yorumları (1)
TR: Mansur başkan ankara seni seviyor nekadar engelleselerde biz senden yanayız
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