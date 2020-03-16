Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak Türkiye'de de 18 kişide görülen koronavirüs salgını nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kalabalık oluşmasını engellemek için cenazesi olanların vakit namazlarını beklemeden cenazelerinin defnedileceğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için isteyenlerin cenazelerin vakit namazları beklenmeden defnedileceğini söyledi.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs, 6 bin 500'den fazla insanın ölümüne neden olurken 200 bine yakın insana da bulaştı.

"İSTEYENLERİN CENAZESİ HEMEN DEFNEDİLECEK"

Türkiye'de de 18 kişide görülen koronavirüs nedeniyle kurumlar her geçen gün önlemlerini artırıyor. Ankara'da da Büyükşehir Belediyesi, kalabalık ortamlarda bulunulmaması için cenazelerin hemen defnedilebileceğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, aldıkları kararla ilgili şunları yazdı "Vatandaşlarımızın sağlığını koruma kapsamında; kalabalık oluşmasını engellemek amacıyla cenazesi olan vatandaşlarımızın istekleri dahilinde, cenazeleri vakit namazı beklenmeksizin kıldırılarak defnedilecektir. Bu süreçte tüm vatandaşlarımızı toplum sağlığı için gerekli tedbirleri almaya, kalabalık yerlerde bulunmamaya davet ediyorum."