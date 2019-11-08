Ankara'da hesabı fazla bulan 5 kişi, pavyona molotof kokteyli ile saldırdı

Ankara'da hesabı fazla bulan 5 kişi, pavyona molotof kokteyli ile saldırdı

Başkent Ankara'da, gittikleri pavyonda gelen hesabı fazla bulan 5 kişi mekana molotof kokteyli ile saldırdı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

08.11.2019 17:09 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:17
Ankara'da hesabı fazla bulan 5 kişi, pavyona molotof kokteyli ile saldırdı

'nın çok sayıda pavyonun bulunduğu Caddesi'nde, bir pavyona giden beş kişi, gecenin sonunda gelen hesaba itiraz etti. Mekanı terk eden beş kişi, otomobille pavyona tekrardan gelip molotof kokteyli atarak olay yerinden uzaklaştılar.

MOLOTOF ATIP KAÇTILAR

İş yeri sahipleri ile tartışan beş kişi mekandan ayrıldı. Bir süre sonra otomobille dönen zanlılar, pavyona molotof kokteyli atıp bölgeden uzaklaştı. Pavyonda paniğe neden olan saldırıda yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

PLAKALARI BELİRLENDİ

Bölgede çalışma başlatan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yapılan güvenlik kamerası incelemesiyle zanlıların kullandıkları otomobilin plakasını belirledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis adreslerini belirlediği beş zanlıyı operasyonla gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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HABER YORUMLARI (4)

  • GEMLİK:
    Devlet sırf vergi almak için bunlara müsaade ediyor sonra da Müslüman ülkeyiz. ABD ve İsrail ve İngiltere vb ülkeler nasıl ki kıyametin kopması için uğraşıyorsa bizimkilerde o kadar uğraşıyor.
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  • ZINDIK:
    ORASI PAVYON CAY OCAGIMI SQNDINIZ UC KURUSA GARILAR NIYE SALLIYOR DAVILU. SOYTARILAR PAVYONLAR KAPATILSIN
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