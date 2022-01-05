Ankara'da hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti (2)

ANKARA (DHA) - 'HASTALARA YARARLI OLAMAYACAĞIMI DÜŞÜNDÜM'

Ankara'da, hastası tarafından bıçaklanan asistan doktor Ertan İskender, istifa kararı ile ilgili DHA'ya konuştu. İskender, olaydan sonra istifa kararını düşündüğünü; ancak ailesinin istifa etmesini istemediğini belirterek, "Acele etmeden bu kararı almak istedim. Özel faktörler de var. Bir de genel olarak hekimlerin Türkiye'deki son durumuna bakacak olursak sağlıkta şiddet olayları; sağlık sisteminin bana uygun olmadığını düşünüyorum. Bu psikolojiyle hastalara yararlı olamayacağımı düşünerek böyle bir karar aldım. Umarım, bundan sonraki hayatımda daha güzel şeyler göreceğiz. Belki sınava tekrar hazırlanıp, başka bir branşta devam etmeyi düşünebilirim. Daha az hasta teması olan bir bölümü tercih edebilirim veya özel sektörde yer alabilirim" dedi.

Vuslat AY- Celal ATALAY/ ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Son Dakika Haberleri

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