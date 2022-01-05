Ankara'da hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti (2)

Ankara'da hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti (2)
Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Haberler | Güncel

'HASTALARA YARARLI OLAMAYACAĞIMI DÜŞÜNDÜM'Ankara'da, hastası tarafından bıçaklanan asistan doktor Ertan İskender, istifa kararı ile ilgili DHA'ya konuştu.

ANKARA (DHA) - 'HASTALARA YARARLI OLAMAYACAĞIMI DÜŞÜNDÜM'

Ankara'da, hastası tarafından bıçaklanan asistan doktor Ertan İskender, istifa kararı ile ilgili DHA'ya konuştu. İskender, olaydan sonra istifa kararını düşündüğünü; ancak ailesinin istifa etmesini istemediğini belirterek, "Acele etmeden bu kararı almak istedim. Özel faktörler de var. Bir de genel olarak hekimlerin Türkiye'deki son durumuna bakacak olursak sağlıkta şiddet olayları; sağlık sisteminin bana uygun olmadığını düşünüyorum. Bu psikolojiyle hastalara yararlı olamayacağımı düşünerek böyle bir karar aldım. Umarım, bundan sonraki hayatımda daha güzel şeyler göreceğiz. Belki sınava tekrar hazırlanıp, başka bir branşta devam etmeyi düşünebilirim. Daha az hasta teması olan bir bölümü tercih edebilirim veya özel sektörde yer alabilirim" dedi.

'KIRGINLIĞIM VAR'

Ertan İskender, önceliğinin eski mental durumuna dönmek olduğunu söyleyerek, "Arkadaşlarımdan ve hocalarımdan destek mesajları aldım. Hayalini kuramayacağınız ya da geleceğinizi göremediğiniz meslekte devam etmeniz çok da mantık işi değil. Ben şu an öyle görüyorum. Gelecekte yapabileceğim bir iş olarak göremediğim için böyle bir karar aldım ama bir kırgınlığım var. Özellikle sağlık sistemiyle ve güvenlik önlemleriyle ilgili bir kırgınlığım var" diye konuştu.

Vuslat AY- Celal ATALAY/ ANKARA,


Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde arttı

Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde arttı

 Sağlık Bakanlığının 18-24 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54...

Sağlık Bakanlığının 18-24 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54...

 Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz: Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu

Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz: Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu

Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title