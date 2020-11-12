Şoför sadece peşinden koşabildi! Freni boşalan otobüsünün apartmana çarpma anı kamerada
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Şoför sadece peşinden koşabildi! Freni boşalan otobüsünün apartmana çarpma anı kamerada

12.11.2020 13:06 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:19

Ankara'da, arıza nedeniyle yol kenarına park edilen belediye otobüsü, freninin boşalması sonucu yaklaşık 1 kilometre geri giderek, yol kenarındaki apartmanın duvarına çarptı. Ölen ve yaralananın olmadığı kazada, şoförün otobüsü durdurmak için peşinden koşması kameraya yansıdı.

Kaza, Altındağ ilçesinde meydana geldi. İçinde yolcu bulunmayan belediye otobüsü, şoförü tarafından otoparka götürülürken arıza yaptı. Şoför, otobüsü yol kenarında park ederek araçtan indi. Bu sırada fren boşalıp hareket eden otobüs, yokuş aşağı geri geri gitmeye başladı. Yaklaşık 1 kilometre geri giden otobüs, park halindeki otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki apartmanın duvarına çarparak durdu.

ÖLÜ VE YARALI YOK

Gürültü üzerine dışarıya çıkan apartman sakinleri büyük korku yaşadı. Kazada şans eseri ölen ve yaralanan olmadı. Otobüste ve bina duvarında hasar oluştu. Otobüs, vinçle bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka çekildi.

Ankara'da freni boşalan belediye otobüsünün apartmana çarpma anı kamerada

ŞOFÖR OTOBÜSÜN PEŞİNDEN KOŞTU

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otobüsün hızla geri geri gittiği ve şoförün de otobüsü durdurabilmek için peşinden koştuğu görüldü.

Şoför sadece peşinden koşabildi! Freni boşalan otobüsünün apartmana çarpma anı kamerada
Şoför sadece peşinden koşabildi! Freni boşalan otobüsünün apartmana çarpma anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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