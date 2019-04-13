Ankara'da Boş Arazide Onlarca Köpeğin Cesedi Bulundu
Ankara'da geçtiğimiz günlerde onlarca köpeğin zehirlendiği haberinin ardından bu sefer de boş bir arazide onlarca köpeğin cesedi bulundu. HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı konuyla ilgili, "Korkarız ki yeni bir katliam" dedi.
Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği, Ankara'nın Çubuk Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yanındaki boş arsada siyah çöp torbalarına konulmuş halde onlarca köpeğin cesedine ulaşıldığı duyurdu.
"KORKARIZ YENİ BİR KATLİAM"
Duvar'ın haberine göre; boş araziye atılan çöp torbaları içerisindeki köpek cesetleri ile ilgili ihbarı alan derneğin olayı duyurmasının ardından sosyal medyada tepkiler oluştu. Ankara'da bulunan hayvanseverler ve derneklerin haberi alır almaz olay yerine hareket ettiğini ifade eden HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, "Ölüm sebeplerinin ne olduğunu, bu cesetlerin buraya kim tarafından atıldığını bilmiyoruz ama korkarız ki bu da yeni bir katliam. Türkiye'nin her yerinden her gün yeni katliam haberleri alıyoruz. İnsanlık yavaş yavaş çürüyor. Yetkililer yasa çıkartmak için halen daha ne bekliyor. Bu katliamlar ne zaman bitecek, devlet ne zaman müdahale edecek? Bu katliamlara dur demenin tek yolu yasadır. Yasa istiyoruz. Ankara'dan gelen bu vahşet görüntüleri ile ilgili ekipler ve hayvansever arkadaşlarımız şuan olay yerine gidiyor. Gelişmeleri kamuoyu ile de paylaşacağız" dedi.
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Korkarımki sadistler tekrar katliamlara başladılar Ama ''Rabbim der ki; hayvanlar benim sessiz kullarımdır, şimdi zulme susuyorlar ama hesap günü konuşacaklar. '' bu katliamı yapanlar hem bu dünyada hem mahşerde cezasız kalmazlar Allah belalarını tez zamanda versin inşallahCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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Çocukluğumda tüfekle vuruluyor yada zehirli etle öldürülüyor kactane çırpınarak ölen hayvan gördüm.bu dediğim.Iki defa köpek kovalamıştı.Köpekler aşıları vurulur kulağında künyesi salınıyor.Köpek tokken aşiliysa saldırmaz.Hayvanlar aç kalıyor saldırganlaşır.Bunlar toplanmalı barınaklara alınmalı.Artan yemekleri dışarıya bırakırım.Bir iki degilki dolu.Cocuk büyük dinlemezler açlıktan kudurma türü oluyor.Zehirlemek çözüm değil toplayın barınaklara.Kime diyoruz gerçiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Insan cani herseyden önceliklidir. Okula giden cocuklar, carsiya cikan kadinlar. Yaslilar, hamile kadinlar saldirilma korkusu yasiyorsa veya saldiriliyorsa imha etmek dorudur. Ancak bununda yöntemi vardir. Burdan ahkam kesenler sözde hayvan sevenler. Herbiriniz bir köpek alsa sorun ortadan kalkar. Ama asil sorumlu belediyedeki cikarci baskan ve üyeleridir. Yurt disina cikin bakin sokakta basi bos hayvan varmi.Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Müslümanlardan bugüne kadar hangi canlıya ne fayda gelmiş ki bu saatten sonra gelsin? Biri evindeki papağanı boğar serbest kalır, birileri köpekleri kedileri zehirler serbest kalır, yetmez bayramlarda milyonlarca hayvanı ibadet adı altında keser. Allahın yarattığı için pişmanlık duyduğu tek ırk !Cevap Yaz 9 8 Yayından KaldırHAYVANLARI SEVEN Y: SS CVP. . . . Canım kardeşim. ben hiç bir şeyi dine bağlamak istemedim. . ama. müslüman ülkenin insanlarıyız değilmi onun için anlayamadığımda bu işde sokak hayvanlarını sevmeye biliirler bilirlerki onlarıda ALLAH yarattı. . bildikleri halde bu insanların bu hayvanlara karşı bu nefret niye neden masum hayvanların çanlarını yakıyorlar. onlara bir dilim ekmek. vermek yerine zehir veriyorlar. . günah DEĞİLMİ günahın ne olduğunu bilen zaten sokaklarda zor yaşam veren hayvanlara zarar vermez vermezde değilmi?Tüm 80 yorumu okumak için tıklayın5 3 Yayından Kaldır