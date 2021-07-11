Baret takıp kendisini inşaat mühendisi olarak tanıtan hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Baret takıp kendisini inşaat mühendisi olarak tanıtan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Başkentte inşaat bareti takıp kendisini mühendis olarak tanıtarak şantiyelerden hırsızlık yapan zanlı, polisin sıkı takibi sonucu gözaltına alındı.

Başkentte inşaat bareti takıp kendisini mühendis olarak tanıtarak şantiyelerden hırsızlık yapan zanlı, polisin sıkı takibi sonucu gözaltına alındı.

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeşilova Mahallesi'ndeki bir inşaat alanına araçla gelip sarı renkli baret takıp üzerinde işçi yeleği bulunan bir şüphelinin işçi koğuşlarından hırsızlık yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarını inceledikten sonra zanlının kullandığı aracın plakasını ve kimliğini tespit etti.

Hırsızlık şüphelisi Şahin Akan, teknik ve fiziki takibinin ardından Akyurt ilçesinde kullandığı araç durdurularak yakalandı.

Araçta yapılan aramada şüphelinin, hırsızlık olaylarında kullandığı baret ve turuncu renkli işçi yeleği ele geçirildi.

Zanlı, güvenlik kamera kayıtlarını izledikten sonra hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Şüphelinin, çeşitli suçlardan aranması, 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve inşaat mühendisi kılığına girip bu yöntemle çok sayıda şantiyeden hırsızlık yaptığı belirlendi.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Baret takıp kendisini inşaat mühendisi olarak tanıtan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Baret takıp kendisini inşaat mühendisi olarak tanıtan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Baret takıp kendisini inşaat mühendisi olarak tanıtan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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