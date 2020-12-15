Ankara'da 6 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü

ANKARA'da, boş arazide vatandaşlar tarafından beslenen 6 sokak köpeği, zehirlenmiş halde ölü bulundu. Ölen köpeklerin birinin yanında canlı olarak bulunan birer aylık 4 yavru köpek, veteriner kliğine kaldırıldı. Hayvan hakları savunucuları, olaya tepki göstererek, TBMM'nin bir an önce Hayvan Hakları Yasası'nı gündeme almasını ve hayvanları öldürenlere hapis cezası getirilmesini istedi.

Çankaya ilçesi Eymir Gölü yakınlarındaki bahçesine akşam saatlerinde gelen Güven Ateş, çevre sakinlerinin beslediği sokak köpeklerinin öldüğünü gördü. Hayvanların cansız bedenlerini inceleyen Ateş, köpeklerin ağızlarından gelen kan ve köpükleri fark etti. Ardından da alana besleme yapmak için gelen Aysel Cengaver'e haber verdi. Haberi alarak gelen hayvan hakları savunucuları, alanda 6 köpeğin cansız bedenini buldu. Ölen köpeklerden birinin yaklaşık 1 ay önce doğurduğu 4 yavru köpek, kaldıkları eski kanalizasyon borusu içinde canlı bulundu. Yavru köpekleri, battaniyeye saran Samet Ulu, üşümemeleri için bahçede bulunan kulübedeki sobanın yanına aldı.

'ANNELERİ ZEHİRLENMİŞ YANLARINDA YATIYOR'Samet Ulu, köpeklerin kan ve köpük kusarak öldüğünü belirterek, "Bu yavrular ne olacak burada? Kan kusmuşlar, köpük kusmuşlar, zehirlenerek ölmüşler. Biz mağaranın içinden 4 yavruyu aldık. Anneleri zehirlenmiş yanlarında yatıyor. Ben İç Anadolu yöresinde yetişen bir insanım. Kapımın önünde köpek beslemişim, kedi beslemişim. Yine benim kapımda 40 tane köpek, kedi vardır. Bu mudur yani, sana ne zararı var bunların" diye konuştu.'BEN SOĞUKTA ONLARA SARILARAK ISITIYORUM'Köpeklerle düzenli olarak ilgilendiğini belirten Aysel Cengaver, "Ben 15 günde bir buraya beslemeye geliyorum. Şu anda 6 köpek ölmüş ama bu gruptan benim beslediğim ve ölüsünü bulamadığım köpeklerim var. Ben burada korna çaldığım zaman hepsi yanıma geliyorlardı. Hepsi kan kusarak ölmüş" dedi. Cengaver, sözlerinin devamında gözyaşlarına hakim olamayarak, "O kadar çok emek verdim ki onlara ben. Ben soğukta onlara sarılarak ısıtıyorum, biliyor musunuz?" ifadesini kullandı.'ARTIK HAPİS CEZASININ GELMESİ LAZIM'Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan ise "TBMM vicdanını ortaya koyup da artık hapis cezasını çıkarmadığı sürece bu zehirlenmelerin önü arkası kesilmeyecek. Bunları zehirleyenleri yakaladınız, alacağı ceza ne kadar biliyor musunuz? 947 lira. Artık hapis cezasının gelmesi lazım. Bıçak kemiğe dayandı, insanlarda tahammül sınırı bitti. Hayvan Hakları Yasası'yla bir an önce hapis cezası kararı çıkarılmalı. Yoksa bu vahşetler bitmez arkadaşlar. Suç duyurusunda bulunacağız, lakin suçluyu bulduğunuzda alacağı ceza 947 lira. Bu ne kadar caydırıcı olacak. Daha neyi bekliyorlar" açıklamasında bulundu.

İhbar üzerine alana gelen Emniyet Genel Müdürlüğü Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri incelemede bulundu. Zehirlenen hayvanlar, belediye yetkililerince alandan toplandı. Köpeklerin kesin ölüm nedenleri, yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER