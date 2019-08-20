Ankara'da 3,4 büyüklüğünde korkutan deprem

20.08.2019 07:55

AFAD verilerine göre, Ankara'nın Mamak ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.

AFAD verilerine göre, saat 05. 07'de 39.8773 enlem, 33.0473 boylamında, merkez üssü Ankara'nın Mamak ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. Richter ölçeğine göre ise Mamak'ta 3 büyüklüğünde deprem oldu.

VATANDAŞLAR HİSSETTİ

Yerin 6.96 kilometre altına meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Depremi hissedenler, sosyal medyada deprem ve Mamak etiketiyle gündem yarattı.