Aç susuz günlerdir yoldalar! 17 kişilik minibüsten 40 sığınmacı çıktı
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Aç susuz günlerdir yoldalar! 17 kişilik minibüsten 40 sığınmacı çıktı

Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | 3. Sayfa

Başkentte yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen ve İran'dan yurdumuzu kaçak olarak giriş yapan 40 sığınmacı, 17 kişilik minibüste yolculuk yaparken yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İran'dan Türkiye'ye kaçak girdikleri belirlenen grubun Ankara ve İstanbul güzergahından yurt dışına çıkmak istediğini tespit etti.

40 KİŞİ ÇIKTI

Harekete geçen ekipler, Gölbaşı ilçesi girişinde minibüs ve öncülük eden otomobili durdurdu. Minibüsün kapısını açan ekipler, 38'i Afganistan ve 2'si Pakistan uyruklu 40 sığınmacıyla karşılaştı.

Aç susuz günlerdir yoldalar! 17 kişilik minibüste 40 sığınmacı yakalandı

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Pasaport ve kimlik belgelerinin olmadığı belirlenen sığınmacıların kaçak geçişine aracılık ettikleri iddiasıyla A.İ, K.B. ve M.N. ile minibüs şoförü Ö.B. gözaltına alındı. Günlerdir aç ve susuz kaldıkları öğrenilen sığınmacıların sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Aç susuz günlerdir yoldalar! 17 kişilik minibüsten 40 sığınmacı çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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