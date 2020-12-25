12 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 21 gözaltı kararı
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12 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 21 gözaltı kararı

25.12.2020 09:14 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:31
12 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 21 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 2016 yılından önce Ankara'da oluşturduğu sınav çalışma evlerinde kaldığı tespit edilen 21 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 2016 yılından önce Ankara'da oluşturduğu sınav çalışma evlerinde kaldığı tespit edilen 21 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 2016 yılından önce Ankara ilinde oluşturmuş olduğu sınav çalışma evlerinde kaldıkları tespit edilen 21 şüphelinin Ankara merkezli 12 ilde 25.12.2020 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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