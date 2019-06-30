Ankara Çubuk'ta 3,5 şiddetinde deprem meydana geldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan son dakika bilgisine göre göre merkez üssü Ankara'nın Çubuk ilçesinde akşam saat 23:39'da yerin 7 kilometre altında 3,5 şiddetinde deprem meydana geldi.

"BİRDEN BAŞIM DÖNMEYE BAŞLADI"

Ankara Çubuk'ta akşam saatlerinde meydana gelen depremle birlikte Çubuk'ta yaşayan vatandaşlar kısa süreli korku yaşarken, bölgede yaşayan bir vatandaş, "Biz ailecek evde oturuyorduk. Ben bilgisayarda oyun oynuyordum. Birden başım dönmeye başladı, çok korktum. Deprem olduğunu anladım. Sonra pencereden dışarı bakınca bizim bölgemizde oturanların da depremi hissettiğini gördüm. Deprem 10 saniye falan sürdü ama çok korkutucuydu. Allah'tan görünürde depremden hasar gören ev ya da yapı yok.'' dedi.