Ankara Büyükşehir Belediyesi Twitter Hesabı, Binali Yıldırım Takipten Çıkardı
Ankara Büyükşehir Belediyesi resmi Twitter hesabı, Binali Yıldırım'ı takipten çıkardı, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i takibe aldı.
31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi.
YILDIRIM TAKİPTEN ÇIKARILDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın takipten çıkarıldığı fark edildi.
AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU TAKİP EDİLDİ
Toplam 5 kişinin takip edildiği belediyenin sosyal medya hesabında; muhalefet liderlerinin ise takibe alındığı görüldü. Hesaptan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in takibe alındığı fark edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise takipten çıkarılmaması dikkat çekti.
İşte belediyenin önceki ve sonraki takipçi listesi;