Ankara Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine itiraz

03.09.2019 13:23

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği tahliye kararına itiraz etti.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş'ın 142 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada dün oy birliğiyle tahliye kararı vermişti. İstanbul'da yargılandığı bir başka davadan kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Demirtaş, hemen tahliye edilememişti. Avukatları, tutuklu kaldığı 2 yıl 10 aylık sürenin aldığı cezadan düşürülerek tahliye edilmesi yönünde dilekçe hazırlığına başlamıştı. Ankara Başsavcılığı ise bugün Demirtaş'ın tahliye kararına itiraz etti.

İTİRAZI ÜST MAHKEME DEĞERLENDİRECEK

T-24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre savcılık, itirazını iki gerekçeye dayandırdı. Demirtaş'ın anayasal düzene karşı işlenen suçlardan yargılandığını bildiren savcılık, bu suçlarda kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde tutuklama tedbirinin uygulanabileceğini anımsattı. Savcılık, örgüt üyeliği suçlarındaki ceza miktarına bakıldığında da tutuklamanın ölçülü bir tedbir olduğunu savundu. Savcılığın itirazını üst mahkeme değerlendirecek.