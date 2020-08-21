Polisi peşine takan alkollü sürücüden gazetecilere güldüren soru: Zeki Müren de beni görecek mi?
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Polisi peşine takan alkollü sürücüden gazetecilere güldüren soru: Zeki Müren de beni görecek mi?

Ankara'da trafik polislerinin alkol denetiminden kaçan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Test yaptırmayı reddeden şahsın "Zeki Müren de beni görecek mi?" diyerek gazetecilere sorular sorması pes dedirtti.

21.08.2020 08:30 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:10

Ankara'da trafik polislerinin alkol denetiminden kaçan Furkan B. kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Alkol testi yaptırmayı reddeden Furkan B. "Kalbim sağ tarafta, 112'yi çağırın" diyerek polise zor anlar yaşattı. Gözaltına alınan Furkan B. polis aracına alındığı sırada da kameralara dönerek, "Zeki Müren de beni görecek mi?" dedi.

ALKOL TESTİNİ REDDETTİLER

Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'nda alkol denetimi yapan polis ekipleri, Sıhhiye yönüne ilerleyen Furkan B. yönetimindeki 06 RZE 81 plakalı otomobili durdurmak istedi. Alkol muayenesi olmak istemeyen Furkan B. beraberindeki Saffet G. ile birlikte otomobille kaçmaya başladı. Polis ekipleri de peşine düştü. Otomobil, yaklaşık 500 metre ilerideki Kızılay Meydanı'nda önü kesilerek durduruldu. Furkan B. ve beraberindeki Saffet G'yi otomobilden indiren polis ekiplerinin, alkol testi talebini ısrarla reddeden Furkan B. ekiplere zor anlar yaşattı. Furkan B. refüje uzanarak "Kalbim sağ tarafta, 112'yi çağırın" diye isteklerde bulundu.

"ZEKİ MÜREN DE BENİ GÖRECEK Mİ?"

Ekip aracına binmemek için direnen Furkan B, kendisini yalnız bırakmayacağını söyleyen polis memuruna "Sen de yanımda gel o zaman" dedi. Daha sonra da kendisini görüntüleyen gazetecilere yönelen Furkan B. "Hangi kanalda çıkacağım, Zeki Müren de beni görecek mi?" diye sorular sordu.

Polisin dakikalar süren uğraşları sonucu polis aracına bindirilen Furkan B. hastanedeki sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Polisi peşine takan alkollü sürücüden gazetecilere güldüren soru: Zeki Müren de beni görecek mi?

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (3)
SALMAN: Zeki müren`i bilmem ama hakim karşısına çıkacağın kesin. o zaman hakime sorarsın.
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1228 TL: Zeki Müren seni görecek mi bilmem de sen ehliyeti 6 ay göremeyeceksin :D
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CEMAL: REZALET BİR DURUM BELLİ Kİ POLİSLERİN ÇEKİNDİĞİ BİRİ YOKSA BU KADAR TATLI DİL DÖKMEZLERDİ
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