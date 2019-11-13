Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları atılması nedeniyle suç duyurusu yapıldı
Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları atılması hakkında bir vatandaş savcılığa suç duyurusunda bulundu. Anıtkabir yönetmeliğine aykırı hareket edildiğini belirten vatandaş TCK'nın da üç ayrı maddesi üzerinden dava açtı.
13.11.2019 19:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 19:16
Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları atılması hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Mehmet Avcı isimli vatandaş Cumhuriyet Başsavcılığına giderek olaydan duyduğu rahatsızlık nedeniyle slogan atanlar ve buna müsaade edenler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com