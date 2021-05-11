ANİDEN FREN YAPINCA ARDINDAN GELEN 2 TIR ÇARPIŞTI 1 YARALI
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ANİDEN FREN YAPINCA ARDINDAN GELEN 2 TIR ÇARPIŞTI 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde polisin uygulama yaptığını fark eden TIR sürücüsü fren yapınca arkasından gelmekte olan 2 TIR ardı ardına çarpıştı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde polisin uygulama yaptığını fark eden TIR sürücüsü fren yapınca arkasından gelmekte olan 2 TIR ardı ardına çarpıştı. Yaralanan bir sürücü tedavi altına alındı. Kaza gece saatlerinde, TEM Otoyolu Çayırova Şekerpınar mevkiinde meydana geldi. Polisin uygulama yaptığını son anda fark eden 34 DL 7245 plakalı TIR sürücüsü aniden fren yapınca, arkadan gelmekte olan 34 EB 0757 ve Abdulkadir Polat idaresindeki 41 VP 487 plakalı TIR'lar ardı ardına çarpıştı. Kazada, Abdulkadir Polat yaralanırken, haber verilmesi üzerine 112 Acil, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Araçta sıkışan Abdulkadir Polat itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Polat tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANİDEN FREN YAPINCA ARDINDAN GELEN 2 TIR ÇARPIŞTI 1 YARALI
ANİDEN FREN YAPINCA ARDINDAN GELEN 2 TIR ÇARPIŞTI 1 YARALI
ANİDEN FREN YAPINCA ARDINDAN GELEN 2 TIR ÇARPIŞTI 1 YARALI
ANİDEN FREN YAPINCA ARDINDAN GELEN 2 TIR ÇARPIŞTI 1 YARALI
ANİDEN FREN YAPINCA ARDINDAN GELEN 2 TIR ÇARPIŞTI 1 YARALI
ANİDEN FREN YAPINCA ARDINDAN GELEN 2 TIR ÇARPIŞTI 1 YARALI
ANİDEN FREN YAPINCA ARDINDAN GELEN 2 TIR ÇARPIŞTI 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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