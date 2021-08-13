Aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşı hazırlıksız yakaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşı hazırlıksız yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşı hazırlıksız yakaladı Gaziantep'te, aniden bastıran yağmur, sokaktaki vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşı hazırlıksız yakaladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, aniden bastıran yağmur, sokaktaki vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Kentte öğlen saatlerinde, rüzgar eşliğinde sağanak şeklinde başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binaların altına sığındı.

Haftalardır etkisini sürdüren sıcak hava, öğle saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Aralıklarla gök gürültülü devam eden yağış karşısında vatandaşlarda hazırlıksız yakalandı. Bir anda bastıran yağışla, ıslanmaktan kaçan vatandaşlar bina ve ağaç altlarına sığındı.

Aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşı hazırlıksız yakaladı
Aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşı hazırlıksız yakaladı
Aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşı hazırlıksız yakaladı
Aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşı hazırlıksız yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Polat

Genç kızın telefonunu gasp eden şahsın utanmazlığı pes dedirtti! Polisi ikna etmeye çalıştı
Genç kızın telefonunu gasp eden şahsın utanmazlığı pes dedirtti! Polisi ikna etmeye çalıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Murat Kurum Ziya Selçuk Bekir Pakdemirli
Magazin Kibariye Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Mustafa Sandal
Spor Caner Erkin Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşı hazırlıksız yakaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 13:19:38. #1.16#

title