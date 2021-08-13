Aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşı hazırlıksız yakaladı

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Aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşı hazırlıksız yakaladı Gaziantep'te, aniden bastıran yağmur, sokaktaki vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşı hazırlıksız yakaladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, aniden bastıran yağmur, sokaktaki vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Kentte öğlen saatlerinde, rüzgar eşliğinde sağanak şeklinde başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binaların altına sığındı.

Haftalardır etkisini sürdüren sıcak hava, öğle saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Aralıklarla gök gürültülü devam eden yağış karşısında vatandaşlarda hazırlıksız yakalandı. Bir anda bastıran yağışla, ıslanmaktan kaçan vatandaşlar bina ve ağaç altlarına sığındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Polat