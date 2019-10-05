Angelina Jolie Brad Pitt ile ilişkisinin hayatını nasıl etkilediğini anlattı

05.10.2019 20:27

Angelina Jolie ve Brad Pitt 2014 yılında evlendi ve Hollywood'un en değerli çiftlerinden biri oldu. Çift 2016 yılında, 11 yıllık ilişkilerini sonlandırmıştı.

JOLIE'DEN SAMİMİ İTİRAFLAR

Angelina Jolie, Fransa'da yayınlanan Madame isimli dergiye verdiği röportajda samimi itiraflarda bulundu. Brat Pitt ile ilişkisinden sonra yaşadıklarını açıkça anlatan ünlü isim "Kendimi kaybetmiştim, artık kendimi tanıyamıyordum. Brad ile ilişkimin bitmesine yakın kaybolmaya başladım." dedi.

"KÖKLERİME DÖNDÜĞÜM BİR DÖNEMDEYİM"

Jolie kadere inanıp inanmadığını soran muhabire, "Kaderimin bana ne getireceğini bilmiyorum ama köklerime döndüğüm bir dönemdeyim. Kendi içime dönüyorum. Çünkü kendimi biraz kaybetmiştim" dedi. Açıklamalarına "Sanırım Brad ile ilişkimin bitmesine yakın kaybolmaya başladım. Karmaşık zamanlardı, artık kendimi bile tanıyamadığım zamanlar. Git gide küçüldüğümü ve önemsiz olduğumu hissediyordum." şeklinde devam etti.

"DERİN VE GERÇEK BİR ÜZÜNTÜ HİSSETTİM"

Altı çocuk annesi Jolie, "Derin ve gerçek bir üzüntü hissettim, çok incinmiştim. Diğer yandan, ne kadar önemsiz hissetsem de alçakgönüllü oldum. Belki de insan olmak buydu. Hepsinin ötesinde birçok sağlık sorunum da oldu. Her şey rayına oturmaya başladığında ise ne kadar şanslı olduğumu hatırladım" dedi.