: Angele Merkel'in İstanbul paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu: Allah'a ısmarladık

26.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak, çalışma ziyareti için İstanbul'a gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, kentten ayrıldı. Merkel'in İstanbul'dan ayrılırken yaptığı paylaşımlar sosyal medyada beğeni topladı.

"ALLAH'A ISMARLADIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Merkel, veda ederken sosyal medya hesabı Instagram'dan "Allahaısmarladık" notuyla paylaşım yaptı.

PAYLAŞIMI BEĞENİ TOPLADI

İstanbul'dan ayrılırken sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çekilmiş fotoğrafını paylaşan Almanya Başbakanı, "Uzun bir gün sona erdi: Şansölye Merkel bugün İstanbul'daydı ve diğer şeylerin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye, Libya ve ikili ilişkiler hakkında da konuştu." notu düşüldü. Merkel'in bu paylaşımları sosyal medyada Türk ve Alman takipçileri tarafından da büyük beğeni topladı.

HEDİYE TAKDİM EDİLMİŞTİ

İstanbul Beykoz'daki Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni binalarının açılış törenine katılan Merkel'e, açılış töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir de hediye takdim edilmişti.

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