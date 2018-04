Andırın'da "Düğün ve Asker Evi Yas Evi Olmasın" Projesi

Andırın Kaymakamı Haluk Koç, 'Düğün ve asker evi yas evi olmasın' projesi kapsamında, kurum amirleri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, vatandaşları uyardı.

Projenin amacı ve alınacak tedbirlere hakkında açıklama yapan Andırın Kaymakamı Haluk Koç, "Düğün, nişan, sünnet, asker uğurlaması ve hemen her kutlamada vatandaşlarımız tarafından adet haline getirilen silah atma, havai fişek, davul zurna, orkestra gibi eğlenme metotları kullanılmaktadır. Kendisi için en önemli günün o gün olduğu düşüncesi ile yasak olan, insanların can ve sağlığını tehdit eden, diğer vatandaşlarımızın rutin hayatlarında huzur ortamını bozacak her türlü davranışın kendilerine serbest olduğunu düşünen ve insanların en mutlu ve özel gününde kendisini idare etmesi gerektiği kanaatinde olan vatandaşlarımız, sonucunu nereye varacağını düşünmeksizin hareket etmektedirler" dedi.

Kaymakam Koç, birçok defa olumsuz olayların yaşandığı, ölüm olayları ile neticelenen bu davranışlar sonunda pişman olmanın giden canları geri getirmeyeceği dönemin gelmesiyle artması muhtemel düğün, nişan ve benzeri kutlamalarda silah atılması, geç saatlerde yüksek sesle kutlamalara devam edilmesi, konvoylar oluşturularak trafik akışının tehlikeye düşürülmesi gibi olayların buna paralel olarak maganda kurşunu ile ölüm olaylarının artması, cinayetle sonuçlanabilecek kavga ortamlarının oluşmasının muhtemel olduğunu ifade etti. Koç, "Bu sebeple vatandaşlarımızın kutlamalarını silahsız, gürültüsüz ve huzur içerisinde geçirmeleri, diğer insanların rutin hayatlarının olumsuz yönde etkilenmemeleri için yapılacak faaliyetler ile vatandaşlarımıza bilgilendirerek farkındalık oluşturmak, vatandaşlarımızın kutlama yaparken bilinçli ve duyarlı davranması, maganda kurşunundan ölümlerin sona ermesi, vatandaşlarımızın en mutlu gününde huzur ve güvenli geçmesi için hassasiyetle davranılmasını rica ederim" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ