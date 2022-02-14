ANDA Derneği Suriye'deki kamplara insani yardım malzemesi ulaştırdı - Haberler
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ANDA Derneği Suriye'deki kamplara insani yardım malzemesi ulaştırdı

AA, Yusuf Batı - Güncel
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ANDA Derneği Suriye'deki kamplara insani yardım malzemesi ulaştırdı

ANDA Derneği Diyarbakır Temsilciliği Suriye'deki kamplarda yaşamını sürdüren ihtiyaç sahiplerine insanı yardım malzemeleri ulaştırdı.

DİYARBAKIR (AA) - ANDA Derneği Diyarbakır Temsilciliği Suriye'deki kamplarda yaşamını sürdüren ihtiyaç sahiplerine insanı yardım malzemeleri ulaştırdı.

Bölgenin zor şartlarını hafifletmek ve Suriyelilerin yaralarını sarmak için Türkiye'nin dört bir yanından ulaştırılan yardımlara ek olarak ANDA Diyarbakır Temsilciliği ile gönüllüler bölgeye yönelik yardım faaliyeti yürüttü.

ANDA Diyarbakır Temsilcisi Mehmet Murat Yaşa, kendilerine bu yardımları hazırlamada yardım eden, destek sunan herkese teşekkür ederek, "Bizlere düşen bu emanetleri mazlumlara ulaştırmaktır." dedi.

AA / Yusuf Batı - Güncel

Diyarbakır, Türkiye, Suriye, Güncel, Haberler

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