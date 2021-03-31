Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianamenin oy birliğiyle iadesi kararı verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nin kapatılmasına ilişkin hazırlanan iddianameyi değerlendirdi ve oybirliği ile iddianamenin iadesi yönünde karar verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nin kapatılmasına ilişkin hazırlanan iddianameyi değerlendirdi ve oybirliği ile iddianamenin iadesi yönünde karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in HDP'nin kapatılması için hazırladığı iddianamenin ön inceleme raporu heyete sunuldu. Şahin'in hazırladığı iddianamede HDP'nin sadece fikirsel olarak değil, fiziksel olarak da terör örgütü tarafından kullanıldığını belirtti. AYM tarafından yapılan değerlendirmede ise, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianamede ilk inceleme kararının oy birliği ile iddianamenin iadesi yönünde kararı verildi.

HDP'li yöneticilerin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan bahsederken "önder ve başkan" şeklinde ifadelerin kullanılması ve hiçbir HDP'linin "PKK terör örgütüdür" diyemediği de heyetin önüne konulan iddianamede hatırlatıldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, HDP ile ilgili ön inceleme raporunu kurula sundu. Sunulan raporun yanı sıra iddianamede yer alan 47 ek klasör de yine üyelerin önünde yer aldı. İddianamede göze çarpan en önemli ifadelerden birisi de aralarında Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder, Sabahat Tuncel, Figen Yüksekdağ, Pervin Buldan, Sezai Temelli, Mithat Sancar, Meral Danış Beştaş, Nursel Aydoğan, Selma Irmak, Ertuğrul Kürkçü, Ayhan Bilgen, Leyla Zana ve Ahmet Türk'ün de aralarında bulunduğu 686 HDP'li için beş yıl süreyle siyaset yasağı talep edilmişti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı