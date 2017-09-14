Anadolu Sigorta'dan Yalnızca Volkswagenlilere Özel Bir Kasko!

Anadolu Sigorta, tüm hizmetlerini Volkswagen yetkili servislerinden almak isteyen Volkswagenliler için hazırladığı yeni ürünü Volkswagen Kasko ile geniş yetkili servis ağından, 7/24 asistans hizmetine kadar birçok avantajı sigortalılarına sunuyor.

HEM KAPSAMLI HEM AVANTAJLI

Yeni Volkswagen Kasko ürünü ile poliçe kapsamındaki hasarlar Volkswagen yetkili servislerinde orijinal yedek parça güvencesiyle onarılırken, poliçe dönemi içerisinde yılda bir kez orijinal cam değişimi de hasarsızlık indirimi bozulmadan yapılabiliyor. Ayrıca araçta meydana gelebilecek küçük çaplı hasarlar için mini onarım hizmeti yine Volkswagen yetkili servislerinde veriliyor.

Yeni Volkswagen Kasko ile belli bir tutara kadar olan hasarlarda eksper beklemeden işlem yaptırmak da mümkün. Sigortalılar ikame araç olarak, yılda 2 kez ve toplam 15 gün olmak üzere yine bir Volkswagen araç alıp, araçları onarımdayken de Volkswagen konforunu yaşamaya devam edebiliyorlar.