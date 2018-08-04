Anadolu'nun Çocukları"Nı Tiyatroyla Buluşturuyorlar

SUAT SALGIN - Vizyoner Kadınlar Derneğince hazırlanan "Gülümse Geleceğe" projesinin 2'nci ayağında, Balıkesir'in kırsal mahallelerindeki çocuklar tiyatro ile buluşturuldu.

Mardin'den başlatılan proje kapsamında, köyler ve kırsal mahallelerde yaşayan, daha önce tiyatro izlememiş ilkokul çağındaki çocuklara eğitici oyunlar izlettirilerek, interaktif eğlenceler sunuluyor ve çeşitli hediyeler dağıtılıyor. Mardin'den sonra program dahilinde Balıkesir'de devam eden ve kentte büyük ilgiyle karşılanan proje, Adana, Osmaniye, Hatay ve diğer illerde devam edecek.

Proje koordinatörü Fatih Küçük, toplumda birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

Vizyoner Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Mete ile bu konuyu çocuklara nasıl anlatabileceklerini düşünürken, geleneksel Türk tiyatrosunun akıllarına geldiğini anlatan Küçük, şöyle konuştu:

"Gülümse Geleceğe projesi, bir birlik, beraberlik ve kardeşlik projesi aslında. İlk etapta çocuklarımızdan başlamak istedik. Bu duyguları çocuklarımıza aşılamak istedik. Bunu yapmanın da en kolay ve hızlı yolu da tiyatrodan geçiyordu. Bunu uygularken de pedagoglarla bir araya gelerek, bir "Gülümse Geleceğe" ismi altında gölgeden gerçeğe yönelik bir oyun tertip ettik. Bunu yaparken de sadece birlik ve beraberliğe değil aynı zamanda da çocuklarımıza geleneksel sanatımızı da göstermek istedik."

Laz, Çerkez, Kürt gibi bu ülkenin coğrafyasında yaşayan bütün köklerin, insanların, karakterlerin geleneksel Türk tiyatrosunda yıllardır işlendiğini dile getiren Fatih Küçük, buradan yola çıkarak geleneksel Türk tiyatrosundaki karakterleri Nilüfer Erkanlı'nın yazdığı oyunla bir nevi modernize ettiklerini belirtti.

"Projeyi hazırlarken özellikle köyleri düşündük"

Küçük, geleneksel karakterlerin modern olarak günümüz aktarımlarının içerisine yerleştirdiğini, böylece birlik, beraberlik kavramlarını bu karakterlerle anlatma yoluna gittiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Çok da güzel oldu. Bu projeyi ilk Mardin'den başlattık. Özellikle de doğudan başlatmayı istedik. Çünkü siz de biliyorsunuz ki oradaki çocuklar her ne kadar bu toprakların içinde olsalar da köylerde, özellikle de ücra yerlerde kendilerini ötekileşmiş olarak hissedebiliyorlar. Bazı şeylerden mahrum kalabiliyorlar. Sadece televizyona bağlı kalarak bu çocuklara bazı şeyleri aktaramıyorsunuz. Bazen doğru bildiğiniz şeyleri yanlış da aktarabiliyorsunuz. O yüzden de bu projeyi hazırlarken özellikle köyleri düşündük. 'Biz köylere gidelim. Çocuklarımıza ulaşalım' dedik. İlk olarak Mardin'in tüm köylerine ve en ücra köşelerine kadar gittik. Mardin'in 10 ilçesindeki köylerde yaşayan çocuklarımıza ulaştık. Onlara birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdik. Bunları geleneksel sanatlarımızla onlara sunduk ve gerçekten çok iyi dönüşümler aldık."

Projenin 2'nci ayağı için Balıkesir'de olduklarını belirten Fatih Küçük, "Bu projeyi ilk Mardin'den başlattık. 'Doğudan batıya, batıdan doğuya, kuzeyden güneye, güneyden kuzeye bir kardeşlik köprüsü kuracağız' dedik. Bu amaçla projemizin 2'nci ayağında Balıkesir'deyiz. Balıkesir'de de 20 ilçeye ve uzak köylere ulaştık. Oradaki çocuklarımıza ulaştık. Onlara ilk etaptaki, Mardin'deki köy çocuklarımızdan selamlar getirdik. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi onlara aşılamaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin de projeye büyük destek verdiğini vurgulayan Küçük, çocuklara Vizyoner Kadınlar Derneğinin İstanbul'dan gönderdiği küçük hediyeleri dağıttıklarını da belirtti.

"Balıkesir genelindeki 19 köye ulaştık"

Eşi Nilüfer Erkanlı ile birlikte oyunu hazırlayan ve yöneten tiyatro oyuncusu Hüseyin Erkanlı ise şunları aktardı:

"Bu oyunu eşim yazdı. Ben de yönetiyor ve oyuncular arasında sahnede yer alıyorum. Geleneksel Türk tiyatrosunu köydeki çocuklarımıza, tiyatro ile hiç tanışmamış olan çocuklarımıza ulaştırmak istedik. Bu kapsamda bir iş yaptık. Fatih Küçük ile birlikte hazırladık bu projeyi. Türk tiyatrosunun temeli, perdeden gerçeğe geçiş, Kavuklu ile Pişekar'ın, Karagöz ile Hacivat'ın bütünlemesi nasıl oluyor, bunu gördük. Öyle bir çalışma yaptık. Bugüne kadar Balıkesir genelindeki 19 köye ulaştık. Çok güzel tepkiler aldık."