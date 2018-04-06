Anadolu Ajansı 98 Yaşında

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, "Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz milli irade ve demokrasi günlerimizde de milletimizin yanında olan tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğe sahip Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 98. yılını kutluyorum." dedi.

Benli, AA'nın kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, AA'ya yayın hayatında başarılar diledi.

AA'nın tarafsız, güvenilir ve hızlı habercilik anlayışına vurgu yapan Benli, "Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz milli irade ve demokrasi günlerimizde de milletimizin yanında olan tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğe sahip AA'nın kuruluşunun 98. yılını kutluyorum." ifadesini kullandı.