Anadol Suat, 70 yıldır otomobil tamir ediyor
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Anadol Suat, 70 yıldır otomobil tamir ediyor

21.10.2020 08:09 | Son Güncelleme: 21.10.2020 08:13
Anadol Suat, 70 yıldır otomobil tamir ediyor

DÜZCE'de, 70 yıldır otomobil tamirciliği yapan son 34 senedir ise Anadol marka araçları tamir eden, 'Anadol Suat' lakaplı Suat Nezir (85) yanmış, atılmış ve kullanılmadığı için eskimiş Anadol otomobilleri yeniliyor.

DÜZCE'de, 70 yıldır otomobil tamirciliği yapan son 34 senedir ise Anadol marka araçları tamir eden, 'Anadol Suat' lakaplı Suat Nezir (85) yanmış, atılmış ve kullanılmadığı için eskimiş Anadol otomobilleri yeniliyor.

Kültür Mahallesi'ndeki sanayi çarşısında esnaflık yapan Suat Nezir, 1950 yılında başladığı kaportacılık mesleğinde ilk olarak otobüs karoser tamiri yaptı. Suat Nezir, askerden döndükten sonra kendi iş yerini açtı ve kaportacılık yapmaya başladı. Nezir, 1986 yılında Anadol marka otomobilleri tamir etmeye başladı. Anadol üzerine uzman olunca sanayi çarşısında da 'Anadol Suat' olarak anılmaya başladı. Suat Nezir, 85 yaşında olmasına rağmen yanan, yıpranan ve çürüyen Anadol otomobilleri alarak şasesine kadar söküyor ve kaporta, boyası ile bütün mekanik aksamını yaparak yeniliyor.Mesleğe 1950 senesinde başladığını belirten Suat Nezir, "1986 yılında Anadol otomobillere başladık. Bunlara bir bulaştık kendimizi kurtaramadık. Komple bunların revizyonlarını yapıyoruz. Hasarlı olanlar bize geliyor. O günden beri bu işe devam ediyoruz. Kendimizi bu işten kurtaramıyoruz. Aynı fabrikanın yaptığı gibi şase bakımı, kaporta bakımı, boya, toplama, malzeme değiştirme hepsini burada yapıyoruz. Ben 85 yaşına girdim. Bu işi severek yapıyoruz. Çalışmadan da olmuyor. Boş oturmayı sevmiyorum. Tatile iş hayatım boyunca geçen yıl bir İzmir'e giderek çıktım. Ancak duramadım işimin başına geldim" dedi. 


Anadol Suat, 70 yıldır otomobil tamir ediyor
Anadol Suat, 70 yıldır otomobil tamir ediyor
Anadol Suat, 70 yıldır otomobil tamir ediyor
Anadol Suat, 70 yıldır otomobil tamir ediyor
Anadol Suat, 70 yıldır otomobil tamir ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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