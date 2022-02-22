Ana Shine Türkiye'ye Geliyor - Haberler
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Ana Shine Türkiye'ye Geliyor

Snob Magazin - Magazin
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Ana Shine Türkiye'ye Geliyor

Ünlü manken Ana Shine, en büyük hayali olan müzik kariyerinde bir adım daha atarak Türk DJ'ler ile çalışacak. İşte detaylar…

Uzun yıllar Gucci, Armani, Dolce & Gabbana gibi dünyaca ünlü markaların modelliğini yapıp, "En büyük hayalim" dediği müzik kariyeri üzerinde yoğunlaşan güzel şarkıcı Ana Shine, geçtiğimiz aylarda Türk prodüktörlerden Türkiye'de bir proje yapmak için davet almıştı.

Ana Shine, "Be Yourself" şarkısında DJ Mert Hakan'la "Freedom" şarkısında Dj FunkyC ile yeni bir projeye imza atacak. Başarılı Türk DJ'ler ile bir araya gelen Ana Shine, önümüzdeki dönemlerde Türkiye'de bir konser vereceğinin sinyallerini verdi.

Ana Shine Türkiye'ye Geliyor

Snob Magazin - Magazin

Türkiye, Gucci, Müzik, Türk, Magazin, Haberler

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