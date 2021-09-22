Ampute Milli Futbol Takımı'ndan sağlıkçılara kupalı teşekkür ziyareti

AMPUTE Milli Futbol Takımı oyuncuları, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin yürütüldüğü Ankara Şehir Hastanesi'ni şampiyonluk kupası ile ziyaret ederek, teşekkür etti.

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek, üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Milli takım oyuncuları ve teknik ekip, fizik tedavi ve rehabilitasyonlarının yürütüldüğü Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Hastanesi'ni 10,5 kilogram ağırlığındaki şampiyonluk kupası ile ziyaret etti.

Konuşmaların ardından futbolcular, sağlık çalışanları ve hastanede tedavi gören diğer hastalarla kupayı kaldırıp, birlikte pasta kesti.