Amine Gülşe kimdir? Amine Gülşe hayatı ve biyografisi! Amine Gülşe kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Amine Gülşe kimdir? Amine Gülşe hayatı ve biyografisi! Amine Gülşe kaç yaşında, nereli?

18.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:46
Amine Gülşe kimdir? Amine Gülşe hayatı ve biyografisi! Amine Gülşe kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Amine Gülşe, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Amine Gülşe hakkında merak edilenler. Amine Gülşe hayatı ve biyografisi. Amine Gülşe kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Amine Gülşe merak konusu oldu. İşte Amine Gülşe hakkında merak edilen Amine Gülşe kimdir, Amine Gülşe hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

AMİNE GÜLŞE KİMDİR?

Doğum tarihi: 30 Nisan 1993

Kaç yaşında: 27 yıl yaşında

Nereli: Göteborg, İsveç

2014 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve finali İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, İsveççe ve İspanyolca konuşabilmektedir International High School Of The Gothenburg Region mezunu olan Gülşe üniversite eğitimi almak da istemektedir. 1.78 boyunda ve 55 kilo olan 90-62-92 vücut ölçülerine sahiptir.

Amine Gülşe, Tolgahan Sayışman, Şafak Pekdemir ve Ayşegül Günay'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı Asla Vazgeçmem dizisinde başrollerden birini canlandırdı.

6 Haziran 2019'da futbolcu Mesut Özil ile evlendi. 30 Mart 2020 tarihinde Londra'da Eda ismini koydukları bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Baba tarafından Kerküklü Irak Türkmeni, anne tarafından ise İzmir, Bergamalıdır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Demet Şener İrem Derici
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır İsmail Kartal Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Amine Gülşe kimdir? Amine Gülşe hayatı ve biyografisi! Amine Gülşe kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 12:46:35. #1.15#
title