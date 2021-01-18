Amine Gülşe kimdir? Amine Gülşe hayatı ve biyografisi! Amine Gülşe kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Amine Gülşe, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Amine Gülşe hakkında merak edilenler. Amine Gülşe hayatı ve biyografisi. Amine Gülşe kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Amine Gülşe merak konusu oldu. İşte Amine Gülşe hakkında merak edilen Amine Gülşe kimdir, Amine Gülşe hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

AMİNE GÜLŞE KİMDİR?

Doğum tarihi: 30 Nisan 1993

Kaç yaşında: 27 yıl yaşında

Nereli: Göteborg, İsveç

2014 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve finali İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, İsveççe ve İspanyolca konuşabilmektedir International High School Of The Gothenburg Region mezunu olan Gülşe üniversite eğitimi almak da istemektedir. 1.78 boyunda ve 55 kilo olan 90-62-92 vücut ölçülerine sahiptir.

Amine Gülşe, Tolgahan Sayışman, Şafak Pekdemir ve Ayşegül Günay'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı Asla Vazgeçmem dizisinde başrollerden birini canlandırdı.

6 Haziran 2019'da futbolcu Mesut Özil ile evlendi. 30 Mart 2020 tarihinde Londra'da Eda ismini koydukları bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Baba tarafından Kerküklü Irak Türkmeni, anne tarafından ise İzmir, Bergamalıdır.