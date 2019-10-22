Amerikan senatör, terörist başını makamında ağırladı

22.10.2019 09:13

Türkiye'nin ABD ile mutabakatı kapsamında terör örgütü YPG'ye 32 km güneye çekilmesi için 120 saat süre verilmişti. Bugün saat 22.00'de süre bitecekken Amerika'da skandal bir görüşme gerçekleşti. Ankara'ya yaptırım öngören karar tasarısına öncülük eden Demokrat Senatör Chris Van Hollen ve Cumhuriyetçi Lindsey Graham, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin sözde Eş Başkanı İlham Ahmed'le başkent Washington'da bir araya geldi.

SÜRE DARALIRKEN TERÖRİST BAŞI AMERİKA'YA SIĞINDI

Senatör Chris Van Hollen, terör örgütü elebaşı İlham Ahmed ile yaptığı görüşmeyi Twitter hesabından duyurdu. Ahmed'i "Suriye Kürtlerinin en üst düzey siyasi temsilcisi" olarak nitelendiren Van Hollen, "İlham Ahmed ile toplantımızdan sonra kuzeydoğu Suriye'de gelişen duruma ilişkin daha çok endişeliyiz. Kongre, hemen şimdi, yeterli sayıda Amerikan askerinin Suriye'de kalmasını sürdürmek, hava desteğini garantiye almak ve Türkiye'ye karşı yaptırım uygulamak için toplanmalı" ifadelerini kullandı.

BARIŞ PINARI'NDAN RAHATSIZ OLDULAR

Amerikalı siyasetçi basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Katliamı durdurmamız gerekiyor. DEAŞ'ın tekrar ortaya çıkmamasını sağlamamız gerekiyor" dedi.

Chris Van Hollen ile birlikte Türkiye karşıtı tasarının mimarlarından Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da toplantıda yer aldı. Graham, "Herkesten çok Türkiye'yi suçluyorum. Türkiye'nin işgali Halifeliğin (DEAŞ) mağlubiyetini riske attı" değerlendirmesinde bulundu.

İSVEÇ DE TERÖRİSTİ AĞIRLAMIŞTI

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin sözde Eş Başkanı İlham Ahmed, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü. İsveçli bakana yardım etmeleri için yalvaran terörist Ahmed, Türk savaş uçaklarından dert yandı. Linde ise, Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.