Amerikan Büyükelçiliği skandal Bahçeli tweeti sonrası özür diledi

06.10.2019 00:41

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 23 Eylül'de üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş yükselmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. FETÖ firarisi Ergun Babahan ise "Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyasete hazır olmalı" şeklinde bir tweet atmıştı. Babahan'ın attığı tweet ABD Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından beğeni almıştı. Tepkiler üzerine ABD Büyükelçiliği özür diledi.

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SEMİH YALÇIN: ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GÖREVİNİN BAŞINDA OLACAK

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin Twitter'da yapılan olumsuz yoruma tepki gösterdi. MHP Genel Başkanı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu, önümüzdeki hafta görevinin başında olacağını belirtti.

Yalçın, söz konusu Tweetin Amerikan Büyükelçiliği Twitter hesabından beğenilmesini eleştirdi, "Bahçeli'siz bir siyaset hayali kuranlar hayal kırıklığına uğrayacak" dedi.

İSMET BÜYÜKATAMAN TEPKİ GÖSTERDİ

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşımda ABD Büyükelçiliğine şu sözlerle tepki gösterdi: "ABD'nin Ankara Büyükelçiliği firari FETÖ tetikçisi Ergün Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan twitini beğendi. 12 Eylül 1980'de ABD'nin Türkiye büyükelçisi olan James Spain görevi sonrası verdiği bir mülakatta "Türkiye'yi Türkeş'e teslim etmedik" itirafında bulunmuştu. Dün Türkeşsiz Türk milliyetçiliği planını devreye sokanlar, bugün aleni bir şekilde Bahçelisiz MHP hesapları yapıyor. Dün olduğu gibi bugün de avuçlarını yalayacaklardır. Ayrıca Türkiye'de Türkiye halkları yoktur, büyük Türk milleti vardır. Türk milletinin lideri de Sayın Devlet Bahçeli'dir. Çok şükür başımızdadır. Dosta güven düşmana korku vermektedir."

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI: SORUMLULAR HAKKINDA GEREKEN YAPILMALIDIR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından konuyla ilgili bir mesaj paylaştı. Altun "Amerikan Elçliği'nin Türkiye'nin içişlerine karışmak gibi bir işi yoktur. ABD Dışişleri Bakanlığı bu olayı soruşturmalı ve sorumlular hakkında gerekenleri yapmalıdır" ifadeleriyle ABD Büyükelçiliği'ne tepki gösterdi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ: ÖZÜR DİLİYORUZ

Tepkilerin ardından ABD Büyükelçiliği'nden de bir açıklama geldi. Büyükelçilik Twitter hesabından "Bugün Büyükelçilik Twitter hesabından, yanlışlıkla bir tweet beğenilmiştir. Bu hatadan dolayı pişmanız ve her türlü karışıklık için özür diliyoruz" mesajı paylaşıldı.