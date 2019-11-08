ABD askerlerinin 'N'olur gitmeyin' diye boynuna sarılan YPG'li teröristler, Türk askerine taş fırlattı

08.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:56

Soçi mutabakatı kapsamında ortak devriyede anlaşan Türkiye ile Rusya bugün Güvenli Bölge'de 3. ortak devriyeye başladı. Devriyede ise Türk askerine skandal bir saldırı yapıldı. Daha önce de askerleri hedef alan teröristler yine aynı saldırıyı yaptı. Suriye'den giden ABD askerlerinin boynuna sarılıp 'N'olur gitmeyindiyen YPG'liler, Türk konvoyuna taşla saldırdı. Çocukların da taş fırlatması kameralara yansıdı.

TÜRK ASKERİNE ÇİRKİN SALDIRI

Soçi Mutabakat kapsamında 3'üncü ortak devriye başladı. Milli Savunma Bakanlığı, "Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladı" açıklamasını yaptı. Devriye'ye çıkan Türk askeri konvoyuna ise çirkin bir saldırı yapıldı. Kamışlı-Derik arasında devriye faaliyeti icra eden TSK'ya ait zırhlı araçlara taşlarla saldırdılar. O anlar ise sosyal medyada paylaşıldı.

AMERİKA'YA KUÇAK AÇANLAR TÜRK ASKERİNE SALDIRDI

Barış Pınarı Harekatı ile bölgeden çekilen ABD askerlerine yalvaran teröristler, Amerika'nın gitmesiyle tutuşmuştu. Amerika askerleri bölgeden çekilirken "N'olur gitmeyin" diyen YPG sempatizanları, devriyedeki Türk askerlerini taşladı.

Suriye'den çekilen ABD askerinin gitmesini engellemeye çalışan YPG'liler

"N'OLUR GİTMEYİN" PANKARTI

ABD Başkanı Trump'ın açıklamasıyla Suriye'den çekilmeye başlayan Amerikan askerlerine YPG'li teröristler tepki göstermişti. Bölgede tek başına kalan teröristler, Amerika'nın gitmesiyle korkuya kapılmıştı. Suriye'yi terk eden ABD askerlerinin önünü kesen YPG'liler "N'olur gitmeyin" pankartı açmıştı.

DAHA ÖNCE DE SALDIRDILAR

Şanlıurfa'nın Mertismail köyünden Suriye tarafına geçilerek askerler, ilk devriyede olduğu gibi 10 kilometre derinliğe inildi. Kobani bölgesine giriş yapan Türk askerlerine ise çirkin bir saldırı yapıldı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, YPG'liler zırhlı araçlara taş fırlattı.