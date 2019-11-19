Amerika, YPG'li kadın teröristleri eğitmek için askeri akademi kurdu

19.11.2019 08:51 | Son Güncelleme: 19.11.2019 09:02

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'yi eğitmek için tüm imkanlarını seferber eden ABD, yeni bir projeye imza attı. Tırlar dolusu silah ve araçla terör örgütü YPG'yi güçlendirmeye çalışan Amerika, kadın teröristlere askeri eğitim de vermeye başladı.

KADINLARI EĞİTİYORLAR

Barış Pınarı Harekatı'nda büyük darbe alan terör örgütü YPG, azalan terörist sayısını telafi etmek için kadınları da devreye soktu. ABD'nin yardımıyla kurulan askeri akademide kadınlara eğitim veriliyor.

AMERİKALI KOMUTAN PAYLAŞTI

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, terör örgütü YPG/PKK'nın kadın kolu YPJ'nin ABD destekli eğitimlerini sosyal medyadan PKK sloganıyla kutladı.

Albay Caggins, Amerika'nın Sesi (VOA) televizyonunun YPG/PKK terör örgütünün kadın kolu YPJ'nin ABD destekli eğitimlerini tamamlamasına ilişkin paylaştığı görüntüleri, terör örgütü PKK'nın "Aslan aslandır, ha dişi ha erkek" sloganıyla paylaştı.

Kürtçe ve İngilizce paylaşımında Caggins, "Aslan aslandır ha dişi ha erkek. Yeni savaşçılara tebrikler. Çok yaşayın." ifadelerini kullandı.