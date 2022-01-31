Amerika'nın Doğusunda Dondurucu Soğuklar - Haberler
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Amerika'nın Doğusunda Dondurucu Soğuklar

DailyMotion.com - Güncel
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Ülkenin doğusunda yoğun kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili. Binlerce eve elektrik verilemiyor.

Ülkenin doğusunda yoğun kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili. Binlerce eve elektrik verilemiyor. Kar yağışı, Virginia, Maine, Philadelphia, New York ve Massachusetts eyaletlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Massachusetts eyaletinde kar kalınlığı yer yer 76 cm oldu. New York eyaletinin bazı bölgelerinde de kar kalınlığı 61 cm oldu. Yaklaşık 6 bin uçuş kötü hava şartları nedeniyle iptal edildi. Yetkililer zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması çağrısı yapıyor

DailyMotion.com - Güncel

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