Amerika ile Türkiye'nin operasyon farkı! Amerika yakıp yıkıyor, Türkiye şehre zarar vermiyor

15.10.2019 11:57

Türkiye, Suriye'de terör hedeflerine yönelik düzenlediği tüm operasyonlarda sadece teröristlere ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alınmasına, sivil ve masum kişilerle altyapıların zarar görmemesine azami önem verdi. Amerika ve Rusya, Suriye'ye düzenlediği operasyonlarda şehri yakıp yıktı. Şehri yaşanmaz hale getiren ülkeler bölgede çok büyük tahribatlara yol açtılar. Oysaki Türkiye gerek Fırat Kalkanı Harekatı'nda gerek Zeytin Dalı Harekatı'nda şehre hiç zarar vermeden bölgeden teröristleri temizledi.

AMERİKA ŞEHİRLERİ YAŞANMAZ HALE GETİRDİ

Sivil hassasiyetini en geri planda tutan Rusya'nın Suriye'de en büyük hasarı verdiği Halep'teki katliamı hafızalara kazındı. Rakka'da ABD desteğinde terör örgütü YPG/PKK'nın operasyonunda camilerin de aralarında olduğu çok sayıda bina yıkılmıştı.

İşte Amerika'nın Rakka'ya düzenlediği operasyondan kareler;

TSK, TEMİZ OPERASYON YAPIYOR

Son olarak Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı neticelendirildiğinde gözler önüne serilmişti. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtarılan Afrin havadan görüntülenmişti. Suriye'nin doğusuna Barış Pınarı Harekatı'nı düzenleyen TSK, eski operasyonlar gibi tertemiz bir harekat icra ediyor. Şehre zarar vermeden teröristleri bölgeden çıkarıyor.

TSK'nın Suriye'ye düzenlediği operasyondan kareler;