Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı
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Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı

20.11.2020 10:29 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:32
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı

BURSA'da burun ameliyatından sonra narkozun etkisinde olan Tülay Duran (25), İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın ismini sayıkladı.

BURSA'da burun ameliyatından sonra narkozun etkisinde olan Tülay Duran (25), İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın ismini sayıkladı. Duran'ın arkadaşları bu durumu şaşkınlıkla karşılarken, Taban ise telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İnegöl'de yaşayan Tülay Duran, estetik amaçlı burun ameliyatı olmak için özel bir hastaneye gitti. Ameliyata alınan Duran'ın operasyonu başarılı geçti. Ameliyattan sonra odaya alınan genç kadına arkadaşları refakat etti. Narkozun etkisinde olan Tülay Duran, 'Alper' diye sayıklamaya başladı. Arkadaşlarına 'Alper gelmemiş mi?' diye soran genç kadına arkadaşları 'Alper kim?' diye sordu. Genç kadın ise 'Alper Taban' diye cevap verince, arkadaşları bu duruma şaşırarak, güldü. Kadının arkadaşları "Alper başkan, doğumlarda ziyaret ediyor, ameliyatlarda değil" diye cevapladı. Aynı zamanda bir markette görevli olan Duran, narkozun etkisiyle, 'Poşet ister misin? Benim adım ne? Acıktım' gibi cümleleri de sayıkladı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TABAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, görüntüleri izledikten sonra Duran'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşların acısında ve güzel günlerinde yanında olmaya çalıştıklarını belirten Taban, "Biz de sizler aracılığıyla öğrenmiş olduk. Öncelikle geçmiş olsun diliyorum. Bende duyduğumda çok şaşırdım. Hep diyoruz ya 'gönül belediyeciliği' ve insanlarımızı anlamak. Burada tabi narkozun da etkisiyle Tülay Hanım bu şekliyle ismimizi zikretmiş. Çok teşekkür ediyorum. Zihinlerde yer almak bizler için çok kıymetli. Bizler olabildiğince düğün, cenaze ve hasta ziyaretlerine gitmeye özen gösteriyoruz. Vatandaşımızın acısında ve güzel gününde yanlarında olmanın kıymetli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.


Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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