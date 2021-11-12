Ambulansla kamyon çarpıştı; 2 sağlık çalışanı yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ambulansla kamyon çarpıştı; 2 sağlık çalışanı yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Haberler | Güncel
Ambulansla kamyon çarpıştı; 2 sağlık çalışanı yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde hasta taşıyan ambulansla, kamyonun çarpıştığı kazada 2 sağlık çalışanı yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde hasta taşıyan ambulansla, kamyonun çarpıştığı kazada 2 sağlık çalışanı yaralandı.

Kaza, Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi mevkisindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Çorlu'dan aldığı hastayı Çerkezköy'deki hastaneye götüren Sercan Köksalan yönetimindeki 59 EM 142 plakalı özel hastaneye ait ambulans ile Harun Ç. yönetimindeki 59 JB 544 plakalı kamyon, ışıklı kavşakta çarpıştı. Kazada ambulans şoförü Sercan Köksalan ile sağlık personeli Ahunur Demirci yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Ambulanstaki hasta ise başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.


Ambulansla kamyon çarpıştı; 2 sağlık çalışanı yaralandı

Ambulansla kamyon çarpıştı; 2 sağlık çalışanı yaralandı

Son dakika haberleri! Kazada ölen 2 kişi, asli kusurlu bulundu

Son dakika haberleri! Kazada ölen 2 kişi, asli kusurlu bulundu

 Hayatının baharındaydı! Menfeze düşen otomobilde can veren İrem öğretmen yasa boğdu

Hayatının baharındaydı! Menfeze düşen otomobilde can veren İrem öğretmen yasa boğdu

 Ters dönen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü

Ters dönen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title