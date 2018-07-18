Ambulans Helikopter Yine Kalp Krizi Vakası İçin Havalandı

Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine göğüs ağrısı şikayetiyle gelen Hasan Dinç'in (54) burada yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Durumu kritik olan hasta için daha sonra 112 komuta merkezinden hava ambulansı talep edildi. Kalp krizi geçiren hasta daha sonra Darende Stadı'na inen hava ambulansına taşınarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, önceki gün de Darende ilçesinde kalp krizi geçiren bir kişi ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. - MALATYA