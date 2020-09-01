Ambulans çamura saplandı; sağlıkçı hasta için bir kilometre yürüdü
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Ambulans çamura saplandı; sağlıkçı hasta için bir kilometre yürüdü

Ambulans çamura saplandı; sağlıkçı hasta için bir kilometre yürüdüRusya, (DHA)- Rusya'nın Vologda kenti yakınlarında bir köye hasta almak için giden bir ambulans çamura saplandı.

01.09.2020 19:42 | Son Güncelleme: 01.09.2020 19:48

Ambulans çamura saplandı; sağlıkçı hasta için bir kilometre yürüdü

Rusya, (DHA)- Rusya'nın Vologda kenti yakınlarında bir köye hasta almak için giden bir ambulans çamura saplandı. Ambulans ilerleyemeyince sağlık çalışanı bir kilometre yürüyerek hastaya ulaştı.

Rusya'da ambulans, Vologda kentinin güneyindeki Galkino köyünden hasta almak için gittiği sırada çamura saplandı. Sağlık çalışanları ve ambulans sürücüsü aracı çamurdan çıkaramadı. Sağlık çalışanlarından biri, ekipmanlarını alarak bir kilometre mesafeyi yürüdü ve hastaya ulaştı.

SAĞLIKÇILAR KÖTÜ YOLLARDAN ŞİKAYETÇİ

Yerel medyaya konuşan sağlık çalışanları, 'Koronavirüs dolayısıyla durumumuz gerçekten zor. Çok fazla zorluk var. Kış aylarında çoğu zaman araçsız yürüyerek hastalara ulaşıyoruz. Bu bölgedeki her sağlık çalışanı bu durumu yaşamıştır. Yolların durumu kötü ve kimse çalışma yapmıyor. Çünkü bu bölgelerde az insan yaşıyor' dedi.

Ambulans çamura saplandı; sağlıkçı hasta için bir kilometre yürüdü

Kaynak: DHA

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