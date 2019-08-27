Amazonlar için G7 yardımını reddeden Brezilya, İsrail'in yardım teklifini kabul etti

27.08.2019 22:30

Amazonlardaki orman yangınlarını söndürme faaliyetlerinde kullanılmak üzere G7 Zirvesi'nde kararlaştırılan yaklaşık 18 milyon euroluk yardımı reddeden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, İsrail'in alev geciktirici kimyasallı yangın söndürme uçağı yardımını kabul etti.



Bolsonaro ile görüşen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amazon ormanlarında 3 haftadır etkili olan şiddetli yangınlarını söndürmeye yardımcı olmak için teçhizat gönderme sözü verdi. Euronews.com'da Görüntüle