AMASYA Koronavirüsten ölen Dilek Anne seni çok özledim Koronavirüsten ölen Dilek: Anne seni çok özledimBABA: BÜYÜK ACI YAŞIYORUMİSTANBUL'da koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede 24 Mart'ta hayatını kaybeden ve dün memleketi Amasya'nın Günüşhacıköy ilçesinde toprağa verilen özel hastane çalışanı Dilek Tahtalı'nın (32) babası İsmail...

Koronavirüsten ölen Dilek: Anne seni çok özledim

BABA: BÜYÜK ACI YAŞIYORUM

İSTANBUL'da koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede 24 Mart'ta hayatını kaybeden ve dün memleketi Amasya'nın Günüşhacıköy ilçesinde toprağa verilen özel hastane çalışanı Dilek Tahtalı'nın (32) babası İsmail Tahtalı, tek evladını kaybettiğini belirterek "Büyük acı yaşıyorum" dedi. İstanbul'da koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede 24 Mart'ta hayatını kaybeden özel bir hastane çalışanı Dilek Tahtalı (32), memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi Bedel köyünde dün toprağa verildi. Kızını kaybeden acılı baba İsmail Tahtalı DHA'ya konuştu. Kızının öksürük, geniz akıntısı ve yüksek ateş şikayetiyle doktora başvurduğunu söyleyen baba İsmail Tahtalı,"Kızımın koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavi görüyordu doktorlar en son kalp yetmezliği nedeniyle öldüğünü söyledi. Vefatından bir gün önce kalbi durmuş doktorlar çalıştırmış ama sonra kurtaramamışlar. Zaten bünyesi zayıftı kızımın daha önce de bazı rahatsızlıkları vardı. Eşimle bana da test yapıldı negatif çıktı, biz de 14 gün karantinadaydık. Kızımın cenazesini memleketimize getirip defnettik. Tek evladımı kaybettim. Büyük acı yaşıyorum" dedi.

'KORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI'

Dilek Tahtalı'nın dayısı Dursun Topal ise "Yeğenim rahatsızlanınca hastaneye gidiyor. Tetkikler yapılıp başka bir hastaneye sevk edildi. İlk başlarda durumu iyiydi yoğun bakımda tedavi görüyordu. Testler yapılmış, en son bize telefon geldi kalbinin durduğu ve çalıştırıldığı söylendi. Ertesi gün ise bize yeğenimin öldüğü haberi verildi. Koronavirüs testi pozitif çıktı tedavi görüyordu ama kalbi dayanamadı" şeklinde konuştu.

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Dilek Tahtalı'nın ölümünden önce sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım yürekleri burktu. Tahtalı paylaşımında "Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA