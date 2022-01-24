Amasya'da kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 100 koyun kurtarıldı - Haberler
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Amasya'da kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 100 koyun kurtarıldı

Amasya'da kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 100 koyun kurtarıldı
AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel

Amasya'nın Suluova ilçesinde kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 100 küçükbaş, son anda kurtarıldı.

SULUOVA, AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 100 küçükbaş, son anda kurtarıldı.

Kapancı köyünde Sedat Karaca'ya ait ağılın çatısı, kar birikintisi nedeniyle çökmeye başladı. Durumu fark eden köy sakinleri, buradan çıkardıkları 100 küçükbaşı başka ağıla götürdü.

Çatısı çöken ağıl ise kullanılamaz hale geldi.

Yoğun kar yağışından dolayı mağduriyet yaşadıklarını ifade eden Karaca, hayvanlarının zarar görmediğine sevindiklerini söyledi.

AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri

Sedat Karaca, Suluova, Amasya, kar, Güncel, Haber

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