Amasya'da futbol sezonuna merhum milli futbolcu Sedat Yüce'nin adı verildi

07.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:34

Amasya 1. Amatör Küme'de 2019-2020 futbol sezonuna merhum milli futbolcu Sedat Yüce'nin ismi verildi.

Amasya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Naci Öztürk, TFF Amasya İl Temsilcisi Bünyamin Arslan ile antrenörler Rasim Tufanoğlu ve Süleyman Bekar, 2014 yılında 20 yaşında hayatını kaybeden milli futbolcu Yüce'nin ailesini ziyaret etti.

Annesi Arife ve babası İsmet Yüce'ye başsağlığı dileyen Öztürk, kişiliği, sporcu ahlakı, çalışma azmi ve futboldaki başarısı ile milli takıma kadar yükselerek ülke sporuna hizmet etmiş Sedat Yüce'nin adını yaşatmak ve genç sporculara rol model olmasını sağlamak için futbol sezonuna TFF'nin onayıyla adının verildiğini anlattı.

Öztürk, ayrıca bir spor tesisine adının verilerek "Sedat Yüce Müzesi" açılacağını, mevlit programı ve çeşitli organizasyonlarla yıl boyunca anılacağını kaydetti.

Denizde boğularak hayatını kaybeden oğlu Sedat Yüce'nin adının memleketinde yaşatılmasından büyük memnuniyet ve mutluluk duyduklarını dile getiren baba İsmet Yüce ise genç yaşta oğullarını kaybetmenin acısını hala yaşadıklarını ancak spor camiasının gösterdiği vefa dolayısıyla üzüntülerinin hafiflediğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Öztürk ile Arslan, ailesine Sedat Yüce'nin bir portesini de hediye etti.

Kaynak: AA