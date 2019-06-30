Amasra'da deniz üzerinde yaşanan hortum paniğe neden oldu
Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde oluşan hortum korkulu anların yaşanmasına neden oldu
Bartın'ın Amasra ilçesinde denizin üzerinde beliren hortum paniğe neden oldu.
15 DAKİKA SÜRDÜ
Vatandaşlar tarafından görüntülenen ve 15 dakika boyunca süren hortum denizden başlayıp yerleşim yerlerine ulaşmadan son buldu.
O ANLAR AMATÖR KAMERA TARAFINDAN ÇEKİLDİ
Kararan bulutların ardından oluşan hortumu cep telefonları ile görüntüleyenler paniğe kapıldı. Hortum herhangi bir zarara yol açmadan sona erdi.
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