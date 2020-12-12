Son dakika... Amanoslar'da bulunan PKK'ya ait sığınak böyle imha edildi

Bir son dakika haberine göre Amanoslar'da bulunan PKK'ya ait sığınak böyle imha edildi Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca Amanoslar bölgesinde devam eden Yıldırım-5 operasyonu kapsamında bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak imha edildi.