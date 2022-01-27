Amanoslar yağan karla beyaza büründü
Kar topu oynayan çocuklar Amanos Dağları'ndan kar manzaraları HATAY - Hatay'da kent merkezinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu.
HATAY (AA) - Kar topu oynayan çocuklar
Amanos Dağları'ndan kar manzaraları HATAY - Hatay'da kent merkezinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu. Amanos Dağları kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kar topu oynadı.
Vatandaşlar da beyaza bürünen Amanos Dağları'nda yer alan Kisecik bölgesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.