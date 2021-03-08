Amanos Dağları'nın ilkbahar renkleri, kartpostallık görüntüler oluşturdu

Hatay'ın Hassa ilçesinde Amanos Dağları eteklerindeki meyve ağaçları ilkbahar mevsiminin gelmesiyle çiçek açmaya başladı.

Rengarenk çiçek açan kayısı ve şeftali ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bölgedeki meyve bahçelerinin ağaçlarında beyaz, pembe ve yeşilin her tonunu görmek mümkün oluyor.

Amanoslar'daki rengarenk şölen fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Fotoğrafçılar ilkbaharın ilk günlerinde ilçedeki doğal güzelliklerin fotoğrafını çekebilmek için bölgeye geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş