Altınözü'nde lösemi hastası Miraç Ata Bayram için kök hücre bağışı yapıldı - Haberler
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Altınözü'nde lösemi hastası Miraç Ata Bayram için kök hücre bağışı yapıldı

Altınözü'nde lösemi hastası Miraç Ata Bayram için kök hücre bağışı yapıldı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde lösemi hastası 6 yaşındaki Miraç Ata Bayram için kök hücre bağışı toplandı.

ALTINÖZÜ, HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde lösemi hastası 6 yaşındaki Miraç Ata Bayram için kök hücre bağışı toplandı.

Yenişehir Mahallesi Muhtarlar Lokali'nde Türk Kızılayı öncülüğünde başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kampanyaya katılan Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı kan ihtiyacı duyan ve ilik nakli bekleyen hastalara umut olabilmek için Türk Kızılayına kan ve kök hücre bağışında bulunduğunu söyledi.

AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri

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