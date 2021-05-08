Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, semt pazarını denetledi

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle açılan semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle açılan semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi.

Kaymakam Uygur, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla tezgahını kuran esnafı ziyaret etti.

Tedbirlere uyan esnaf ve vatandaşlara teşekkürlerini sunan Uygur'a, denetimlerimde Belediye Başkanı Rıfat Sarı da ekipleri eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan