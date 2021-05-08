Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, semt pazarını denetledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, semt pazarını denetledi

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, semt pazarını denetledi
Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle açılan semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle açılan semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi.

Kaymakam Uygur, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla tezgahını kuran esnafı ziyaret etti.

Tedbirlere uyan esnaf ve vatandaşlara teşekkürlerini sunan Uygur'a, denetimlerimde Belediye Başkanı Rıfat Sarı da ekipleri eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

Kısıtlamayı ihlal ederek camide itikaf yapmakta ısrarcı olan Alparslan Kuytul serbest bırakıldı
Kısıtlamayı ihlal ederek camide itikaf yapmakta ısrarcı olan Alparslan Kuytul serbest bırakıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Seda Sayan İbrahim Tatlıses
Spor Cyle Larin Gökhan Töre Serdar Aziz Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, semt pazarını denetledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 15:45:12. #1.16#

title